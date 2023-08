Nicolás Núñez sigue sin poder encontrar soluciones en Universidad Católica y ayer cayó ante Colo Colo, quedando eliminado de la Copa Chile y teniendo el Campeonato Nacional 2023 y la clasificación a copas internacionales como único objetivo en lo que resta del año.

El conjunto cruzado no se vio bien en ninguna línea, pero especialmente en el frente de ataque donde los extremos Gonzalo Tapia y Clemente Montes nunca lograron realmente incomodar a la zaga del Cacique.

Clemente Montes se llenó de críticas por parte de Francisco Eguiluz. | Foto: Photosport

Fue precisamente esos dos jugadores quienes fueron apuntados por Pancho Eguiluz en Todo es Cancha: “Lo de hoy de Católica fue terrible. Montes, Tapia, ¿a qué fueron al Monumental? Ortiz en diez minutos te quebró el partido”.

Eguiluz hace una pausa en su crítica para pegarle a Nico Núñez: “A Alexander Aravena lo vamos a perder y esta es toda del técnico, ¿hasta cuándo lo hace jugar escondido del 9? Si la Católica se salta el medio, tienes a tu mejor jugador viendo cómo la pelota le pasa por arriba. Si vas a jugar con dos extremos malos y tu mediocampo es malo, pon a los malos al medio y usa un extremo que te desnivela por un lado”.

En el cierre, volvió a dirigir sus dardos hacia Montes, quien regresó esta temporada a la UC tras un breve paso por España: “Clemente Montes no tiene motivo alguno para estar en la Selección Sub 23, no puede jugar así como titular en uno de los equipos más grandes de Chile”, remató.