Colo Colo continúa delineando su plantel para la temporada 2026 y, en medio de ese proceso, uno de los temas que más inquieta en Blanco y Negro es la situación de Alan Saldivia. El defensor uruguayo ha sido clave en el Cacique durante los últimos torneos, pero su continuidad hoy parece no estar completamente asegurada. Así lo dejó entrever el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien habló frontalmente sobre el estado anímico y la disposición del futbolista.

El mandamás albo reconoció que existe incertidumbre respecto al nivel de compromiso del jugador con el club, algo que deberá aclararse en los próximos días: “Tenemos que definir algo con Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él. El técnico tiene que conversar con Alan para ver si se va a concentrar en el club, si es que su cabeza va a estar en el club. Va a ser una decisión”, expresó el timonel del ‘Cacique’ en un punto de prensa.

Alan Saldivia podría dejar Colo Colo si su foco no está 100% puesto en el club (Foto: Photosport)

Estas palabras reflejan que en Macul no están del todo convencidos de que el defensor uruguayo esté plenamente enfocado en seguir vistiendo la camiseta del Popular. El jugador ha sido seguido de cerca por equipos del extranjero como Peñarol (club del que es hincha) y su entorno no ha ocultado el interés en dar un salto fuera del país, lo que hoy genera dudas en la interna del Monumental.

Mosa fue claro en que todo dependerá de la voluntad del propio futbolista y de la evaluación que haga Fernando Ortiz. Si el defensor confirma su compromiso con Colo Colo, el club actuará en consecuencia en el mercado de fichajes.: “Teniendo eso, si es que Alan se queda iremos por un marcador central zurdo”, añadió el presidente.

Aníbal Mosa confirma que irían por dos defensas en caso que Saldivia deje Colo Colo

Sin embargo, si el zaguero decide buscar nuevos rumbos, la planificación cambiará por completo: “Si se va, iremos por un marcador central zurdo y uno derecho”, explicó Mosa, dejando claro que la dirigencia ya trabaja sobre distintos escenarios para no quedar debilitados en una zona clave.

La postura del timonel albo también deja entrever que, si la decisión del jugador es partir, Colo Colo no pondrá trabas excesivas a su salida. La condición es que quede claro cuanto antes, para poder avanzar con tranquilidad en la conformación de la defensa 2026.

Por ahora, el club espera que Fernando Ortiz sostenga la conversación definitiva con Saldivia, encuentro del que dependerá gran parte del movimiento defensivo en el mercado. El ‘Cacique’ quiere claridad y compromiso total, sobre todo en un año donde competirá exclusivamente en el plano local y buscará recuperar protagonismo.

DATOS CLAVE

El presidente Aníbal Mosa condicionó la búsqueda de refuerzos a la continuidad de Alan Saldivia.

El defensor Alan Saldivia es pretendido por clubes extranjeros, entre ellos Peñarol de Uruguay.