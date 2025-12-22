Colo Colo quiere protagonizar el bombazo más importante del mercado de fichajes 2026. La escuadra alba tiene en la mira a una figura que milita en Europa, precisamente en España.

¿Quién es? Se rumoreó que su intención es desembarcar en el Estadio Monumental, lo que, para ilusión de los hinchas del elenco de Macul, se confirmó a través de su representante. Ese es el caso de Esteban Andrada.

En conversación con El Deportivo de La Tercera, fue Luciano Nicotra el encargado de revelar la postura de su cliente. Las palabras del agente fueron tajantes: la opción es real, pero será una operación sumamente compleja.

“Quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno“, comenzó señalando sobre el portero argentino de 34 años.

Luego, el empresario agregó: “Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo. Tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027″.

Esteban Andrada quiere vestir la camiseta de Colo Colo. (Imagen: Real Zaragoza)

Colo Colo se ilusiona por Esteban Andrada

Finalmente, el entrevistado en cuestión aclaró cómo será el proceso para intentar llevar al arquero a los albos. Hay una conversación pendiente con su actual equipo: eso lo decidirá todo.

“Yo, esta semana, hablaré con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra“, concluyó.

