Colo Colo busca hacer un Mercado de Fichajes inteligente de cara a la temporada 2026, donde los albos solo tendrán actividad en el plano local con participación en la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días para llegar al Estadio Monumental es el de Damián Pizarro, delantero del Le Havre de Francia quien ha tenido un paso por el viejo continente para el olvido.

El jugador no estaría cómodo con su situación en Europa y evaluaría de buena manear volver a Colo Colo para tratar de hacer goles y relanzar su carrera. Eso sí, no todos se convencen con un posible arribo del ariete.

El que expresó sus dudas fue Patricio Yáñez´ en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Cómo lo veo yo, no dio el ancho no más. Cuando uno empieza a excavar que el primer equipo, que el técnico, que no le tenía buena. No, cuando no te da el ancho, no te da le ancho no más”, dijo.

“Si no te da en el fútbol francés que es como el fútbol chileno… los clubes pequeños son de menos competitividad, no hay cracks”, complementó en sus dichos el otrora ganador de la Copa Libertadores de América con los albos.

¿Llegará Damián Pizarro? Lo cierto es que a Fernando Ortiz ya le entregaron el nombre del canterano albo, por lo que será decisión del DT si es que se avanza con las tratativas o no pensando en el 2026.

En síntesis

Damián Pizarro evalúa regresar a Colo Colo tras su paso por el club Le Havre de Francia.

El técnico Fernando Ortiz ya recibió el nombre del canterano para decidir su incorporación en 2026.