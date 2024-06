Arturo Vidal sigue lamentándose por su ausencia en Chile para la Copa América: "No me creo estar fuera de la selección"

Tan sólo horas quedan para que la Selección Chilena dispute su segundo encuentro por la Copa América 2024. ¿El rival de turno? Nada menos que Argentina, último equipo campeón del Mundo.

Y siguen los coletazos por la no presencia de Arturo Vidal en este prestigioso certamen continental, situación que ha generado un lindo debate en redes sociales y en los programas deportivos.

ARTURO VIDAL VUELVE A HABLAR DE SU AUSENCIA EN LA ROJA

Este lunes por la noche, en la previa entre el duelo de La Roja y la Albiceleste, el King habló en extenso con el streamer argentino Davoo Xeneize y fue ahí que volvió a lamentarse no estar en la nómina del Equipo de Todos.

“De verdad no me creo estar fuera de la selección…Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad”, le indicó el actual jugador de Colo Colo al famoso youtuber trasandino.

“Me hubiese encantado estar. Por ejemplo de Luis es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool”, agregó.

Vidal quiere luchar por un puesto en las próximas nóminas | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Pero nosotros no tenemos jugadores en los mejores del mundo, por eso creo que puedo estar, aunque debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la selección”, complementó.

ARTURO VIDAL CONFÍA ESTAR EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Sin embargo, Vidal no pierde la fe ni la esperanza que podrá estar en las próximas nóminas de Chile, más precisamente en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté…Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo”, aseveró.

“En la selección puedo dar mucho, aunque no sea el mismo del Bayern, la Juve o Barcelona. Pero tengo otras cosas que igual son importantes”, remató.