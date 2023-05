Arturo Vidal aterrizó en Chile junto a Flamengo para visitar a Ñublense por Copa Libertadores. El King fue titular ante el cuadro chillanejo y luego del compromiso conversó con la transmisión de ESPN para entregar sus sensaciones del empate 1-1 en Concepción.

“Cancha difícil, Ñublense es un equipo muy guerrero, que se juega hasta el último minuto todo y hoy lo hicieron. Un empate amargo para nosotros, necesitábamos los tres puntos, pero todavía estamos en carrera y vamos a seguir peleando, somos los campeones de la Libertadores”, dijo el volante de la selección chilena.

Por otra parte, tuvo palabras para el trabajo de Jorge Sampaoli al mando del ‘Mengao’ y también para su puesta personal en la parte física, en la cual aún no está en óptimas condiciones.

El King jugó en el ‘Mengao’ en el empate 1-1 con Ñublense | Foto: Photosport

“Llegó hace poco (Sampaoli), estamos trabajando mucho. Me he dado tiempo para mejorar mi parte física, porque al principio igual no hicimos una buena pretemporada. Tuve problemas físicos y ahora cada vez voy agarrando el ritmo. Espero estar lo antes posible al 100% y empezar a jugar y ayudar al equipo que viene la parte más difícil del año”, agregó.

No obstante, otra de las preguntas apuntó hacia un retorno a Colo Colo, pues los hinchas albos se ilusionan con la vuelta del ‘King’ al Estadio Monumental en el corto plazo. Ante aquello, el mediocampista puso un plazo para decidir su futuro, ya que finaliza contrato con Flamengo en diciembre.

“No sé, estoy acá en Flamengo, estoy feliz. Vamos a esperar hasta fin de año que tengo contrato y vamos a ver. Acá sigo feliz, apoyando al equipo y esperar ganar los tres Campeonatos que tenemos”, cerró.