Joan Cruz salió sorpresivamente de Colo Colo para tener una experiencia en la filial del Real Oviedo. El jugador tras unos meses en España volvió a Chile para vestir la camiseta de Everton de Viña del Mar. Arturo Vidal expresó su indignación por cómo se manejó la situación con el formado en el estadio Monumental.

“Ahí está, el mal manejo. Lo que muchos alegan a algunos, lo que muchos critican a una persona, cuando los tienen otra, no ha salido nadie a hablar de eso. Lo manejaron horriblemente”, dijo el futbolista del Athletico Paranaense en su transmisión de Twitch.

El King no comprende la razón para que el jugador no tuviera más minutos en el cuadro albo. “Lo llevaron no sé dónde. En Colo Colo no sé qué pasó tampoco que no jugó, teniendo todo el talento toda la proyección para ser vendido a Europa bien, no irse a Cuarta División donde apareció en algún momento”.

Vidal manifestó su tristeza por la situación. “Eso me pone muy triste, porque le tengo mucho cariño a él. Lo bueno que ahora volvió a Everton, espero que mejore su carrera, empiece a concentrarse, a jugar y a tomar mejores decisiones. Pero sí lo hicieron muy mal en su momento”, remató.

Joan Cruz fue parte de la Selección Chilena Sub 17 y La Roja Sub 20 (Foto: Photosport)

¿Cuántos minutos suma Joan Cruz en Everton de Viña del Mar?

Desde que arribó al cuadro Ruletero, el volante creativo de 20 años fue elegible para tres compromisos. Primero disputó 30 minutos en la derrota de Everton por 2-1 ante Colo Colo en Viña del Mar.

Luego estuvo en el banco de suplentes sin entrar al campo en el triunfo del cuadro viñamarino por 1-0 ante Audax Italiano en La Florida y en lo más reciente sumó acción seis minutos en el elenco de Paqui en el empate 2-2 frente a Cobresal en la Quinta Región.