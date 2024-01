Arturo Vidal le manda feroz advertencia a los hinchas de Universidad de Chile: "Con la U no se..."

Tras estar 17 años jugando en el extranjero, todo parece indicar que el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo está cada vez más cerca, situación que ilusiona a los hinchas del Cacique de cara al futuro.

Lo cierto es que el King sería el primer refuerzo del conjunto Popular para el 2024 y en los próximas horas estamparía definitivamente su firma para regresar al Estadio Monumental.

Y hay un tema que los fanáticos del cuadro de Pedrero miran de reojo: el Superclásico ante Universidad de Chile, duelo que el bicampeón de América con la Roja espera con ansias.

Vidal disputando un Superclásico ante la U | FOTO: Archivo

ARTURO VIDAL HABLA SOBRE EL SUPERCLÁSICO CONTRA LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Tras darse a conocer sobre su regreso a Colo Colo, Vidal prendió su stream en Twitch y fue contestando las diversas preguntas de sus seguidores y ahí le consultaron acerca de lo que será el trascendental duelo ante el Romántico Viajero.

“Con la U no se puede perder, ojalá no perderlo nunca el clásico”, aseveró el ex mediocampista del Athletico Paranaense.

“Cuando jugué en Chile nunca lo perdí. Pero lo más importante es levantar la copita”, remató Vidal.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL SUPERCLÁSICO ENTRE COLO COLO Y UNIVERSIDAD DE CHILE?

El primer Superclásico está programado para el 10 de marzo. El ‘Cacique’ de Jorge Almirón tendrá la misión de mantener la paternidad ante Universidad de Chile de Gustavo Álvarez en el Monumental