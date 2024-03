En Colo Colo volvió la fiesta tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de eliminar al Sportivo Trinidense en la Fase 3, donde el cuadro popular se impuso por 2-1 en la revancha (3-2) y eliminó al elenco paraguayo. Así, se hizo valer la primera promesa de Arturo Vidal.

Cabe recordar que el Cacique venía de una dolorosa derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico, donde uno de los jugadores más criticados fue el King, quien más tarde se enfrascó en una discusión con los hinchas de la U en redes sociales.

Pero tras el triunfo albo de este miércoles, el el experimentado mediocampista celebró su primera meta desde que regresó al Eterno Campeón.

“Lo concretamos hoy día el primer paso que era meter a Colo Colo en la Libertadores. Este año queremos pelear por todo y era muy importante clasificar a Libertadores. Jugamos con dos equipos muy duros y lo pudimos lograr. Esto nos da tranquilidad para lo que viene, ahora a preocuparse del campeonato no más, celebrar hoy y mañana ya preocuparnos del partido del domingo”, expresó a ESPN.

El mensaje de Arturo Vidal a la prensa

Seguido y tras ser consultado por su condición física, Vidal le paró los carros al periodista que lo estaba entrevistando, por todo el eco que hizo la prensa en los últimos días, por su cruce con los seguidores azules.

“Ojalá ustedes se preocuparan de eso y no se preocupen de mis redes sociales, porque de lo único que hablan es de las redes sociales. Estoy bien, claramente es difícil después de cinco meses de tantos partidos, he tratado de parar algunos, de ir acomodándome un poco, pero siempre es complicado. Nunca uno después de tanto tiempo puede jugar o estar al cien por ciento”, exclamó el volante de 36 años.

Arturo Vidal fue titular y jugó hasta los 88 minutos en la victoria de Colo Colo sobre Sportivo Trinidense. (Foto: Guillermo Salazar)

El aporte del King en Colo Colo

Finalmente, el ex Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán se refirió a su rol dentro del equipo, donde ha intentado aportar pese a no estar al cien por ciento físicamente.

“Claramente trato de apoyar o de los minutos que de el profe de poner experiencia, dar la calma. Todavía no estoy al cien por ciento, pero con el pasar de los partidos me voy a sentir mejor. Después del partido del domingo tengo dos semanas para prepararme bien, arreglar la musculatura y después no parar más hasta fin de año”, aseguró el bicampeón de América.