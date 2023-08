Arturo Vidal responde a los hinchas de Colo Colo que lo ningunean por no volver: "Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo, lo he representado en todos lados"

Para el hincha de Colo Colo una de las grandes desilusiones que ha tenido en estos últimos años ha sido sobre el constante fallido posible retorno del volante nacional, Arturo Vidal para volver a vestir la casaquilla del ‘Cacique’.

En este último mercado de pases tras lo escasos minutos que estaba sumando en el Flamengo de Brasil, se esperaba y daban todas las condiciones para que el ‘King’ pueda volver a Colo Colo, en la que incluso hubieron ciertos coqueteos por las redes ante esta situación.

Aquello no sucedió y el ‘Rey Arturo’ le pegó un nuevo portazo al hincha del ‘Cacique’ con la ilusión de volverlo a ver con la camiseta de Colo Colo y extendió su estadía en el fútbol brasileño defendiendo la camiseta de Athletico Paranaense.

Durante esta jornada, el volante nacional estuvo compartiendo con sus seguidores en su canal de Twitch y abordó lo que es el presente del equipo de sus amores, en la que desmenuzó lo que la igualdad de Colo Colo ante Coquimbo Unidos, en la que puso la tranquilidad a los hinchas.

Vidal conversó sobre el presente de Colo Colo | Foto: Photosport

“Igual es difícil Coquimbo, tienen buen equipo, aparte son guerreros. Colo Colo va a ser campeón, tienen que estar tranquilos, somos lo más grande”, partió indicando el ‘King’.

Finalmente, Vidal abordó lo que es el constante ninguneo que ha recibido por no gestar su vuelta a Colo Colo, en la que los hinchas incluso llegan a señalar que se olvidó de ‘Popular’, algo que desmiente el jugador.

“Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo amigo. Lo he representado en todos lados, no me vuelvas a decir eso”, finalizó.