Arturo Vidal seduce a tres clubes si no renueva en Colo Colo: “Lo tienen sobre la mesa”

El mediocampista no tiene certeza sobre su eventual continuidad en el Estadio Monumental. ¿Se despedirá de Macul?

Colo Colo tiene un misterio: Arturo Vidal no ha renovado su contrato y despierta dudas en la previa del mercado de fichajes. El futuro del volante se mantiene en incertidumbre y genera suspenso en el elenco albo.

Es por esto que hay tres clubes que lo han estado observando a lo largo de 2026, considerando que no ha cerrado su continuidad en Macul. ¿Cuáles son? Benjamín Bonhomme los reveló en De Primera Fuente de DLT Sports.

Según indicó el periodista en dicho espacio, el oriundo de San Joaquín cautiva a algunas escuadras latinoamericanas. El panorama presiona a la cúpula de Blanco y Negro: el caso tendrá que ser resuelto a la brevedad.

“Arturo Vidal está más fuera que dentro. Puede que cambie, sí, pero está más fuera que dentro y él lo siente así. Durante este año, preguntaron tres equipos por él”, comenzó señalando el reportero.

“Rosario Central de Argentina, ya que Jorge Almirón tiene muy buena relación con él; Pachuca de México; y un equipo colombiano, Millonarios, también preguntó. Esos tres equipos lo tienen ahí sobre la mesa”, complementó.

Arturo Vidal puede salir de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal instala el suspenso en Colo Colo

Durante esta temporada, el histórico seleccionado chileno ha disputado una totalidad de 39 compromisos con el conjunto popular. En ellos, logró anotar seis goles y aportar con cuatro asistencias.

Su vínculo con Colo Colo concluye el 31 de diciembre de 2026, por lo que la directiva tendrá que determinar qué hacer con él. Su situación provoca revuelo en el Estadio Monumental.