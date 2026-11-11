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Colo Colo

Recuperará la inversión: Este es el negocio que planea hacer Colo Colo con Salomón Rodríguez

En el Cacique tendrían todo adelantado con el club uruguayo ante las ofertas que ha recibido el delantero tras su notable temporada.

MONTEVIDEO, URUGUAY - SEPTEMBER 17: Salomón Rodríguez of Montevideo City Torque celebrates scoring his team's second goal during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 Quarter-final second leg match between Montevideo City Torque and Cienciano at Centenario Stadium on September 17, 2026 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)
© Getty ImagesMONTEVIDEO, URUGUAY - SEPTEMBER 17: Salomón Rodríguez of Montevideo City Torque celebrates scoring his team's second goal during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 Quarter-final second leg match between Montevideo City Torque and Cienciano at Centenario Stadium on September 17, 2026 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

Se acerca el mercado de fichajes y en Colo Colo están adelantando trabajo para cuando se abra el libro de pases, donde uno de los temas que deben resolver es lo que pasará con el delantero Salomón Rodríguez.

El uruguayo de 26 años está a préstamo en el Montevideo City Torque en su país natal, donde renació tras un 2025 para el olvido en el cuadro popular.

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Cabe recordar que el Cacique compró el 50% de su pase a Godoy Cruz de Argentina por 1,2 millones de dólares, pero solo pudo convertir tres goles en 26 partidos.

Esta temporada en Uruguay la rompió, pues hasta el momento lleva 20 goles y cinco asistencias en 42 partidos disputados, con una campaña histórica que terminó en semifinales de Copa Sudamericana.

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Su gran presente ha llamado la atención de otros clubes del extranjero, por lo que Colo Colo y Montevideo City Torque estarían de acuerdo en hacer un negocio.

Según información del periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, el equipo celeste hará uso de la opción de compra y pagará a los albos 2 millones de dólares.

Con ello, en Blanco y Negro recuperarán la inversión que hicieron hace casi dos años y los citadinos podrán revenderlo en una cifra mayor, ya que hay varios interesados en hacerse de sus servicios luego de la extraordinaria campaña internacional.

Captura publicación de César Luis Merlo en X.

Captura publicación de César Luis Merlo en X.

En síntesis

  • Salomón Rodríguez anotó 20 goles en 42 partidos con Montevideo City Torque.
  • Montevideo City Torque pagará 2 millones de dólares a Colo Colo por su compra.
  • Colo Colo compró el 50% del pase por 1,2 millones de dólares.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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