Un gesto inesperado pero cargado de simbolismo, marcó la previa del amistoso entre Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata. El cuadro uruguayo sorprendió al hacer socio honorario a Arturo Vidal, en una ceremonia sencilla pero significativa que fue compartida por ambas partes en redes sociales.

El reconocimiento se dio luego de que el “King” recibiera una camiseta de Peñarol con el dorsal 23 que ha caracterizado al volante en toda su carrera, entregada por un dirigente ‘Carbonero’. El video fue publicado por la cuenta oficial del elenco de Montevideo, acompañada de un mensaje que daba la bienvenida al volante chileno, generando de inmediato una ola de reacciones entre hinchas uruguayos y albos.

El propio Vidal respondió al gesto con palabras de agradecimiento en su cuenta oficial. “Muchas gracias a Peñarol y a su gente. Un club enorme”, escribió el mediocampista, junto a emojis de trofeos y corazones, dejando en evidencia el respeto que siente por una institución histórica del continente.

La situación no pasó desapercibida en Chile, considerando que el homenaje ocurre justo en la antesala del duelo amistoso entre Peñarol y Colo Colo. El gesto fue interpretado por muchos como una señal de respeto mutuo entre dos clubes gigantes de Sudamérica y hacia una figura que ha dejado huella en el fútbol internacional.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Peñarol?

Este miércoles 21, desde las 21:00 horas de Chile, Albos y ‘Carboneros’ se verán las caras en el marco de la Serie Río de La Plata, en un partido que ya venía cargado de historia y expectativa, y que ahora suma este particular condimento en torno a Arturo Vidal.

Así, mientras el ‘Cacique’ continúa su preparación de cara a la temporada, el ‘King’ vuelve a ser protagonista fuera de la cancha, recibiendo el reconocimiento de uno de los clubes más grandes del continente y alimentando aún más la mística de un amistoso que promete mucho más que solo fútbol y que data con un picante dato de 2025, cuando en estas mismas instancias, los Albos se rehusaron a patear los penales tras empatar 1 a 1 en los 90′.

