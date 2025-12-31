Un año 2025 muy intenso fue el que se vivió dentro del fútbol chileno, el que nos dejó de todo para todos los amantes de la pelotita en Chile, con momentos que sin duda marcaron parte de este año que ya se nos va

En Bolavip Chile hicimos un especial de cierre de año sobre las declaraciones más polémicas de esta temporada 2025, en la que encontramos a grandes jugadores como Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Esteban Pavez, quienes dieron que hablar con sus dichos.

1. Arturo Vidal y que iban a ganar el título fácil en el 2025 con Colo Colo

“Queremos ganar la segunda, eso es lo más importante. El campeonato seguramente va a ser mucho más fácil, ya lo dije, pero nuestro objetivo es ganar la Libertadores”.

2. Charles Aránguiz contra la ANFP y el SIFUP

“Defiendo un club, y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verles la cara a gente de la dirigencia, del Sifup, me he sentido pasado a llevar con este club, y no quiero verle la cara a nadie. Sí (también) a la ANFP. No tengo ganas de verles la cara, darles la mano y mostrar una sonrisa mentirosa. Nos hemos sentido pasados a llevar”.

Aránguiz y Vidal dejaron las frases más picantes del 2025 | Foto: Photosport

3. Charles Aránguiz tras el Superclásico en el Monumental

“Hablar de los árbitros ya cansa. A mí, personalmente, vez que vengo a esta cancha pasan cosas. Siempre que venimos hay un compañero expulsado, estoy salado en ese sentido. Todas las veces que vine acá pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada”.

4. Jorge Almirón y su conferencia no conferencia

“Cumplo con venir (a la conferencia)para que no me sancionen a mí ni al club. No voy a responder nada más. Gracias, buenas noches”

5. Arturo Vidal y Manuel Pellegrini no es para La Roja

“Siempre es alguien que se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca trabajó con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección“

6. Esteban Pavez y la UC la mejor institución de Chile

“Tenemos que ser realistas. Para mí la mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir“.

7. Javier Correa y que no conoce a la U. Católica

“Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. Yo al otro club (Universidad Católica) no lo conozco. Yo estoy acá (Colo Colo), esta es la institución más grande para mí. Después cada uno tiene su opinión, obviamente que los del otro lado van a decir que son ellos los más grandes”.

8.Las métricas de Nicolás Córdova en La Roja sub 20

Córdova y sus métricas dieron que hablar | Foto: Photosport

“Las métricas que tienen ustedes son distintas a las de nosotros. Nosotros evaluamos espacios, dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido parejo, ellos tuvieron 12 llegadas, nosotros 10. Tuvimos el 63% de posesión y ellos el 37. Le quitamos lo mejor que tienen, la velocidad de los pases. Ellos tuvieron el 63% de efectividad de pases, y nosotros 87. Tiramos 38 centros contra 10. No pueden decirme que no hay una propuesta. Es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente no ganamos, eso se acepta, hay que trabajar mucho, pero de ahí decir que no hay propuesta, que no hay trabajo, eso es porque tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra”.

9. Cristián Zavala y su enojo por la no citación de jugadores de Coquimbo a La Roja

Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados. Veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso. Lo sabíamos, te lo juro”

10. Diego Sánchez tras los festejos del Coquimbo campeón

“No duermo hace como tres días, está cuático esto. La fiesta fue perfecta, no sobró ni faltó nada. El nutricionista me dijo: ‘tomas o comes’. No he comido nada“.