Se pensaba que este 2025 sería un año de abrazos y festejos en Colo Colo, pero terminó siendo todo lo contrario. Pese a la alegría, “empuje y coraje” que siempre han caracterizado a los colocolinos, este año trajo consigo muchas tristezas que generaron más división que otra cosa.

Si bien aquella división no es traspasable a la hinchada que siempre puede tener múltiples visiones según cada quien, estas diferencias sí se notaron en la dirigencia de Blanco y Negro, en el camarín del ‘Cacique’ y más.

Lo más terrible sin dudas fue la sensible pérdida de dos jóvenes hinchas albos, quienes tras ser arrollados por un carro de Carabineros perdieron la vida en el marco del primer partido de local del Popular por Copa Libertadores ante Fortaleza.

Como punto muy aparte, queda toda tristeza dentro de la cancha tras los tristes resultados en los tres frentes donde Colo Colo compitió este 2025, año que, como bien decíamos, era para llenarse de abrazos durante el tan esperado centenario del club.

Cinco hitos que marcaron a Colo Colo este 2025

1.- La muerte de Mylan y Martina

Mylan Liempi y Martina Pérez (12 y 18 años respectivamente) fueron al Estadio Monumental a apoyar a Colo Colo frente a Fortaleza por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Ambos no lograron ingresar al estadio ya que fueron atropellados por Carabineros y perdieron la vida.

Se decía que iban sin entrada… ¿es aquel un factor para que un carro policial de toneladas de peso pase por encima de ellos y les arrebate la vida? quien les escribe, discrepa totalmente.

Imagen del día de la tragedia que enlutó a los Albos por la muerte de Martina Pérez y Mylan Liempi (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

2.- La pelea entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés

Las cosas no pintaban bien en Colo Colo desde inicios de temporada. Fue en marzo de este 2025 que, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se enfrascó a golpes con el director del bloque opositor, Carlos Cortés.

Dimes y diretes se lanzaron ambos posteriormente a través de la prensa y, hasta el día de hoy, las pugnas de poder al interior de las sociedades anónimas (donde ByN es ejemplo visible) parecen ser pan de cada día. Vergonzoso es decir poco.

Carlos Cortés y Aníbal Mosa protagonizaron “el round” del año en Colo Colo. (Foto: Photosport)

3.- El despido -fallido- de Jorge Almirón

El 10 de mayo, los Albos se inclinaron por 4 a 1 ante el recién ascendido Deportes Limache por Copa Chile y le dijeron adiós al certamen en fase de grupos de forma inentendible. Sus otros rivales de grupo eran Santiago Wanderers y San Felipe.

Aquello desencadenó el despido de forma pública de Jorge Almirón, quien ya venía muy cuestionado por sus resultados en la Liga de Primera y Copa Libertadores (cayendo por 4 a 0 ante Racing y Fortaleza en sus duelos previos a este). Sin embargo, sencillamente no había plata para despedir al DT y finalmente siguió un par de meses más al mando del equipo.

Jorge Almirón vivió un complicado momento en Colo Colo (Foto: Photosport)

4.- El despido -ahora sí- definitivo de Jorge Almirón

Derrota por 4 a 1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental y -ahora sí- Jorge Almirón fue finalmente cesado de sus funciones en el Estadio Monumental. El técnico no logró nunca darle la vuelta a este complicado año y finalmente dejó de ser DT del ‘Cacique.

Tras su salida, se decía que Héctor Tapia asumiría como interino. Aquello no pasó y fueron finalmente Hugo González y Luis Pérez quienes asumieron como dupla técnica durante un par de encuentros. Juntos, le ganaron el Superclásico a la U por la mínima con un sufrido gol de Vicente Pizarro.

5.- Colo Colo sin copas internacionales

Sin Copa Chile, mucho menos sin Libertadores, los Albos tenían que luchar por su único objetivo: revalidar el título de 2024. Conforme avanzaron las fechas y Fernando Ortiz se hizo cargo del primer equipo, la copa se fue alejando cada vez más entre empates, derrotas y uno que otro triunfo que no sirvió de nada.

Clasificar a Copa Libertadores fue un nuevo objetivo: no se logró. Al menos ir a Copa Sudamericana: en la última fecha se daba el milagro y Cobresal se inclinaba ante Ñublense por goleada (un Cobresal que en la penúltima fecha había goleado precisamente al ‘Cacique). El Popular solo debía vencer al Audax en casa. Cayó por 2 a 1 y no le alcanzó, por lo que en 2026 solo peleará en el plano local.