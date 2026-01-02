Este sábado 3 de enero comienza la Kings World Cup Nations, o más conocido como el Mundial de la Kings League, el torneo que reunirá en Brasil a los streamers más famosos del mundo junto a varias estrellas del fútbol, entre ellas Arturo Vidal.

El King es el presidente del equipo chileno, donde una de las figuras es Mathías Vidangossy, quien fue compañero de Vidal en La Roja Sub 20 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007.

Chile debuta mañana a las 16:00 horas contra Países Bajos, misma jornada en que Colo Colo empieza su pretemporada 2026, por lo que el volante nacional se perderá una de las dos actividades.

En la previa, Vidal aclaró que estará comandando al equipo nacional a la distancia, descartando por ahora viajar e interrumpir su pretemporada con el Cacique.

“Es bueno abrirse a nuevos mundos. Yo sigo en Colo Colo y esperamos el 2026 tener un mejor año que el 2025, pero también apareció esto y me tiene muy motivado. Soy el Presidente y vamos a estar a cargo de los En Vivos y cuando nos toque jugar vamos a estar en las transmisiones y mostrando a la gente lo que hay que hacer y cómo se juega u opinando cuando se tenga que opinar“, declaró a Canal 13.

“Y si bien no siempre voy a tener la posibilidad de viajar, estaremos apoyando desde acá, desde la distancia. Me voy a involucrar y estaré bien metido en esto y ayudando al equipo para que gane”, aclaró el bicampeón de América.

Respecto a su decisión de involucrarse en la Kings League, el ex Barcelona indicó que hubo influencia de Gerard Piqué, quien es uno de los fundadores y fue su compañero en el cuadro culé.

“Me motivó por la gente que me ha demostrado que es fanática de la Kings League, eso lo han demostrado mucho en redes sociales y a mi hijo también le gusta. Además, conozco a Gerard Piqué y tenemos una muy buena comunicación. Y cuando se han hecho campeonatos y se dan finales, las personas demuestran su fanatismo de esta liga, es decir, convoca harta gente y he sentido que la gente está feliz con este Mundial. Es importante para Chile porque esto está creciendo mucho en el mundo”, completó el mediocampista de 38 años.

Esta es la nómina de Chile para el Mundial de la Kings League.

