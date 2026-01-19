Colo Colo comienza a dejar atrás días agitados y malas noticias deportivas con un anuncio que, al menos para los hinchas, genera ilusión. Tras la derrota por 3-2 ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata y el revés por 2-0 en el amistoso a puertas cerradas frente a Montevideo City Torque —con gol incluido del exalbo Salomón Rodríguez—, ahora llegó una novedad que apunta directo al corazón de la fanaticada: la presentación de la nueva camiseta.

Según informó DaleAlbo, el ‘Cacique’ ya tiene fecha definida para mostrar oficialmente su uniforme titular 2026. Será este miércoles 21, en el duelo ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde el equipo de Fernando Ortiz saltará a la cancha con la indumentaria que acompañará toda la temporada.

La novedad no es menor, considerando que este año Colo Colo ya ha mostrado cambios importantes en su línea de vestimenta. El uso del color rojo en la ropa de entrenamiento y el retorno de las camisetas manga larga —algo que no se veía hace más de una década— marcaron señales de renovación que ahora tendrán su punto culminante con el estreno de la camiseta oficial.

Los Albos se preparan para lanzar su nueva indumentaria (Foto: Photosport)

De acuerdo a la información recopilada por el citado medio, el Popular jugará con su tradicional combinación: camiseta blanca y short negro. Un diseño clásico que pone fin a la larga espera de los hinchas, ansiosos por conocer cómo será el modelo en una temporada donde el club está obligado a ser protagonista en todos los frentes.

La presentación del uniforme no es solo un detalle estético. Para muchos, simboliza el inicio real de una nueva campaña, el cierre definitivo de un año anterior para el olvido y el comienzo de una etapa que exige títulos, rendimiento y respuestas dentro de la cancha pero que hasta hoy solo deja dudas.

Además, el contexto hace que este estreno cobre aún más relevancia. Tras dos derrotas consecutivas en Uruguay, el equipo necesita señales positivas, reencantar a su gente y comenzar a reconstruir confianza de cara a los desafíos oficiales que se aproximan rápidamente.

Ahora, con la camiseta lista para ver la luz, la atención vuelve a centrarse en la cancha. Los hinchas esperan que no solo cambie la piel del equipo, sino también su funcionamiento, dado que el equipo hoy no logra convencer a nadie de la mano de Fernando Ortiz.

DATOS CLAVE

Colo Colo estrenará su camiseta titular 2026 este miércoles 21 ante Peñarol.

El Cacique perdió 2-0 un amistoso a puertas cerradas ante Montevideo City Torque.