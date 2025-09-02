Días atrás, en redes sociales se filtraron un par de imágenes de la que podría ser la nueva camiseta de Colo Colo para este 2025. Esta tarde, los albos lo hicieron oficial y confirmaron que dichos rumores eran ciertos.

El modelo será la tercera indumentaria del “Cacique” para este año y cuenta con un modelo bastante controversial, ya que es uno de los más criticados por algunos pero también admirados por otros coleccionistas albos.

Se trata en un modelo inspirado en las históricas camisetas de 1953 y 1986. Un diseño tricolor donde predominan el azul y el rojo y no el negro y el blanco como tradicionalmente visten los albos.

Colo Colo presenta su nueva camiseta

“Inspirado en 1953 y 1986, la nueva camiseta renace hoy con la fuerza del tricolor. La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje nuestra historia y espíritu del club. Colo-Colo es Chile”, informaron desde sus redes.

En el posteo, se deja constancia además de todos los detalles que traerá esta nueva indumentaria, como los símbolos y frases que han caracterizado al popular durante sus cien años de historia.