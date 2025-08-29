Mientras en Colo Colo se preparan con todo para el Superclásico y también para la llegada de un nuevo DT, surge una nueva información que de seguro gustará a los hinchas del “Cacique”… o tal vez no.

Y es que hasta ahora, el popular solo ha usado dos camisetas en este 2025: las tradicionales blanca y negra. Pero ahora, según se filtró en redes sociales, podrían estrenar pronto su tercera indumentaria, la que llegaría con toques tricolores.

Según filtró un usuario de TikTok, la tercera indumentaria colocolina sería muy similar a la utilizada en el año 1986 cuando Lanchile era el sponsor del cuadro albo.

De momento, no existen informaciones oficiales al respecto, aunque considerando que tanto Colo Colo como otros clubes habitúan tener una tercera indumentaria, muy probablemente dicha filtración pueda estar cerca de la realidad.

Así luciría la tercera camiseta de Colo Colo para este 2025

La movida semana de Colo Colo

Durante esta semana, los albos han estado enfocados en lo que será el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025.

Además, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en la llegada de un nuevo DT. El candidato número 1 sería Fernando Ortiz, quien se convirtió en prioridad luego del portazo de Gustavo Quinteros.

Por otra parte, los directivos trabajan también en las posibles salidas del cuadro popular, ya que Alan Saldivia y Lucas Cepeda podrían estar viviendo sus últimas semanas en Macul y, de hecho, podrían decir adiós este domingo ante los azules.