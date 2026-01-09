El jueves salió a hablar el presidente de Le Havre, equipo francés donde está a préstamo el delantero chileno Damián Pizarro, quien fue cedido desde Udinese por toda la temporada 2025-2026. Pero actualmente quiere volver a Colo Colo.

El jugador de 20 años se encuentra en Chile, presionando para fichar por el Cacique, club que lo quiere repatriar luego de haberlo vendido en 2024 por 3,8 millones de dólares.

La fórmula que buscan en el Cacique es un préstamo directo con Udinese, que es el club dueño de su pase. Pero en Le Havre algo tienen que decir, ya que actualmente tienen un contrato.

La dura advertencia de Le Havre a Damián Pizarro

El presidente Jean-Michel Roussier habló con el periódico Le Havre Paris Normandie, donde realizó una dura advertencia a Pizarro.

“El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado”, lanzó el timonel.

Damián Pizarro se encuentra en Chile presionando por fichar en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Desde el mismo medio indicaron que el formado en Macul tiene un ultimátum, pues no se ha presentado a los entrenamientos tras las vacaciones de fin de año. La fecha límite es el próximo lunes 12 de enero.

“Si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionarlo por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”, publicaron.

Cabe recordar que Damián Pizarro prácticamente no ha jugado en el equipo del norte de Francia, habiendo disputado solo 26 minutos, divididos en dos partidos, por la Ligue 1.

