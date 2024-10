Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre los minutos Sub 21 de Colo Colo, lo cierto es que Daniel Arrieta contó la firme.

Colo Colo sumó un importante triunfo por 1 a 0 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2024, resultado que dejó a los dirigidos por el argentino Jorge Almirón como líderes absolutos del torneo, superando a Universidad de Chile por dos unidades.

Pero, hay un tema que había generado preocupación entre el cuerpo técnico del conjunto Popular y los hinchas colocolinos. ¿Cuál era? Los minutos Sub 21 que le faltan para cumplir con las bases del certamen nacional y no sufrir la resta de puntos.

Durante las últimas horas, se había informado que al Cacique le restaban 249 minutos, por lo que tenía que promediar 83 minutos por partido para cumplir con la regla.

Daniel Arrieta y un dato que festejan los hinchas de Colo Colo

No obstante, el reconocido periodista Daniel Arrieta de TNT Sports salió al paso en su cuenta de X (Ex Twitter) y entregó un nuevo detalle sobre esta particular situación.

“Pese a que Riquelme jugó 45 minutos, Colo Colo ayer sumó 90 minutos para la regla Sub 21. Aunque finalizó la fecha FIFA, Leandro Hernández igualmente aportó 63 minutos por haber estado en la Sub 20 hasta el martes”, informó el reportero.

Riquelme volvió a sumar minutos con la camiseta alba | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Para cumplir, el Cacique debe promediar 68 minutos por partido”, sentenció el comunicador.

Esta información fue festejada por los fanáticos del Eterno Campeón y por Almirón, adiestrador que deberá ver si utiliza en los próximos encuentros a Leandro Hernández, Cristián Riquelme u otro jugador para llegar a la meta final.

Palestino vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 20 de octubre a las 3 de la tarde, día y hora donde enfrentará a Palestino por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2024 en lo que promete ser un partidazo.