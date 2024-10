La denuncia de la Universidad de Chile a Colo Colo remece la recta final del Campeonato Nacional 2024. Los azules esperan que el “Cacique” sea sancionado con la resta de puntos, aunque para ello, deberá esperar presentar las pruebas suficientes y esperar la resolución del Tribunal de Disciplina.

El reclamo del cuadro universitario se produce luego de que Héctor Jona, árbitro del partido entre albos y “Acereros”, detallara en su informe que Víctor Vidal, coordinador del club, fuese visto en una zona donde no estaba permitido, además de contar con un aparato electrónico.

En la editorial de esta tarde en Cooperativa Deportes de Radio Cooperativa, Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo albo y hoy panelista de este espacio, entregó su visión al respecto.

“Eso según el reglamento no es nada más que una multa de 100UF. La U se suma a esa denuncia para tratar de recabar antecedentes o pruebas que harían que Colo Colo ahora sí pierda los puntos”, partió diciendo.

Barticciotto decepcionado con el final del torneo

Tras argumentar que el cierre del Campeonato se desvirtúa tras la chance de poder definirlo por secretaría, el “7 del pueblo” reflexionó: “No es lo ideal. No lo comparto para nada. Los campeonatos se ganan o se pierden en la cancha. Pero también hay que entender es que si hay un reglamento, hay que respetarlo y sobre todo saberlo, para no cometer errores de este tipo”.

Mareclo Barticciotto está molesto con la forma en que está finalizando el Campeonato Nacional 2024 (Foto: Photosport)

“Todos miran para dentro. Se preocupan de sus intereses y quieren sacar provecho. ¿Está mal? no. ¿Está bien definir el campeonato por secretaría? por supuesto que no está bien. Pero quizás deberíamos cambiar el reglamento”, complementó.

Al cierre, le envió un directo mensaje a albos y azules: “En este momento dicho reglamento, si hay pruebas, habla de la resta de puntos. En Colo Colo lo deberían de haber sabido. La U está agazapada esperando algún milagro. Colo Colo está rezando para que dicho milagro no suceda…”.