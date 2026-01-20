Este martes se dio a conocer una información clave para el futuro de Colo Colo, que tiene que ver con la oferta que hizo Aníbal Mosa para tomar el control de Blanco y Negro, la sociedad anónima que maneja los destinos del fútbol profesional del Cacique.

Actualmente, el empresario puertomontino tiene el 36,061% de la sociedad a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, que lo hace ser el máximo accionista individual. Pero esto no le asegura tener el control total, pues al frente está el bloque que controlan Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle.

Según dio a conocer PULSO esta jornada, Mosa hizo una oferta por otro 30% de la sociedad, que equivale a 30.000.000 títulos de la Serie B emitidos por Blanco y Negro.

Incluso, el actual timonel de ByN hizo una oferta que es 61% sobre el valor actual de las acciones, que está en $93. Lo que ofrece el empresario de origen sirio es $150 por acción.

Según el medio que pertenece a La Tercera, “fue mediante una comunicación enviada a la bolsa que se comunicó del lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA)”.

“La oferta se lanza al mercado desde Inversiones Panitao Limitada, sociedad domiciliada en la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, controlada por Yakob Aníbal Mosa Shmes”, agregaron.

En el comunicado que habrían enviado desde la OPA a la bolsa, se indicaría que “el objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad” y que “el oferente pasará directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, a ser titular de una participación en la sociedad correspondiente al 66,061% del total de acciones emitidas por la sociedad”.

La oferta estará sobre la mesa por 30 días corridos, desde el miércoles 21 de enero al jueves 19 de febrero.

Aníbal Mosa busca el control total de Blanco y Negro. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

En síntesis