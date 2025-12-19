Cuando todo parecía que Colo Colo iba a anunciar con bombos y platillos un nuevo refuerzo para el 2026 después de hacer oficial la contratación de Matías Fernández, el presidente de ByN, Aníbal Mosa, descartó la llegada de una de las grandes figuras de Coquimbo Unido.

“Teníamos alrededor de cinco alternativas, bajamos a tres, se las hicimos llegar al director técnico, le pedimos que los clasificara del 1 al 3…y el número uno era Matías Fernández”, comenzó diciendo el timonel de Colo Colo quien confirmó que el primero de la lista era el formado en Santiago Wanderers.

Para sopresade muchos, Mosa dio a conocer el retorno de Jeyson Rojas y descartó la llegada de la figura de Coquimbo Unido, Francisco Salinas: “Ahí cerramos lo del lateral derecho con la única diferencia que vamos a repatriar a nuestro querido Jeison Rojas que hizo una buena temporada en Deportes La Serena… descartado (Francisco) Salinas”.

Pese a que la dirigencia coquimbana dio por hecho el traspaso de Salinas al Cacique, finalmente en Macul declinaron de pagar la cláusula cercana a los 450 mil dólares. “Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco pero de calidad para que aporten al equipo”.

De esta forma el lateral derecho titular para los albos en 2026 será Matías Fernández Cordero, quien viene de defender los colores de Independiente de Valle. En tanto, el suplente será el ‘repatriado’ Jeyson Rojas.

En resumen…