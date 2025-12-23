Salomón Rodríguez se consolidó como el peor refuerzo de Colo Colo en la temporada 2025 y en pleno mercado de fichajes, el uruguayo se ha convertido en una piedra de tope para las pretensiones de Blanco y Negro.

Y es que el alto costo de su traspaso tiene a Colo Colo en un laberinto sin salida. Si bien inicialmente se rumoreó una cifra récord por el pase del atacante, finalmente el Cacique adquirió el 50% de su pase a Godoy Cruz por cerca de 1.2 millones de dólares a pagar en cuotas.

Debido al pobre rendimiento del charrúa, Blanco y Negro incumplió con los pagos, lo que generó una denuncia desde el club argentino. Ante esto, Aníbal Mosa admitió la morosidad, confirmando que se alcanzó un nuevo acuerdo para reprogramar la deuda hacia 2026.

“Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante de Salomón para decirle que necesitábamos buscar una solución y una salida, sin desconocer el compromiso que ha tomado el club, y buscamos una renegociación con ellos para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada por el representante”, señaló el presidente de ByN.

Mosa confirmó además, que Rodríguez mantiene contrato hasta 2027 y como no será considerado deberá buscar club para salir a préstamo: “Lo venimos conversando con su representante hace meses, Daniel Morón ha conversado con él, y lo que creemos mejor es que Salomón reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club, así que en eso estamos trabajando, creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, agregó.

Finalmente, el empresario aseguró que hay clubes interesados por Rodríguez, pero que aún queda mucho paño por cortar. “Hay alternativas, pero hay que ver cuál es la mejor para él, donde se sienta cómodo y eso está en manos de su representante que lo conoce mejor que nosotros”, cerró.

