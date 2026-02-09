Tras el duro traspié ante Deportes Limache en la primera fecha, Colo Colo consiguió su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 al vencer agónicamente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, pero el rendimiento del equipo todavía genera dudas entre los hinchas.

En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro no descarta reforzar la plantilla para mantener al Cacique competitivo y, de paso, aspirar nuevamente a copas internacionales y pelear por el título.

Uno de los puestos que más atención ha recibido es el extremo derecho, aunque en el Monumental siguen evaluando distintas alternativas en el mercado.

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron los últimos refuerzos presentados en Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Colo Colo no se detiene en este mercado de fichajes

Sin embargo, según información del medio partidario Dale Albo, la concesionaria buscaría sumar un refuerzo adicional, además del extremo, antes de que finalice el período de fichajes.

“De esos dos nombres que intentarán traer, uno puede ser extranjero”, indicó el ya citado medio, subrayando que la intención es dar un último gran golpe en el mercado.

La llegada de estos jugadores permitiría a Fernando Ortiz contar con más opciones tácticas y profundidad en el plantel, a pesar de que Colo Colo no participa actualmente en competencias internacionales.

El próximo martes 10 de febrero se realizará una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, donde se analizarán estos posibles movimientos en el mercado de pases. Los hinchas deberán esperar para ver si finalmente el Cacique cierra con broche de oro sus incorporaciones.

