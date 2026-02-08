El sábado por la noche Colo Colo consiguió su primera victoria de la temporada, al vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar, en el marco de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Tras el partido, uno de los jugadores del Cacique que habló en zona mixta fue Arturo Vidal, el gran referente del equipo, quien se refirió al significado y el valor de este triunfo en casa.

“Costó un poco, yo creo que los nervios, necesitábamos ganar y eso nos complicó un poco. Pero lo importante que siempre lo fuimos a buscar, y al final se abrió el marcador y pudimos marcar dos (goles) después. Contento por el triunfo y ahora esto nos ayuda para trabajar más tranquilos”, comenzó diciendo.

Luego, el King fue consultado por la anotación del juvenil Yastin Cuevas, quien convirtió su primer gol en el fútbol profesional, para abrir la senda del triunfo ante los Ruleteros.

“Muy importante Yastin, el Chino (Leandro Hernández), (Francisco) Marchant. Creo que cuando entraron lo hicieron muy bien, ayudaron a cambiar la dinámica y lo más importante, que pudimos ganar los tres puntos. Muy contento por ellos, que sigan creciendo y ayudando a equipo”, respondió.

Arturo Vidal destacó lo realizado por Yastin Cuevas y los otros juveniles de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Arturo Vidal y el séptimo refuerzo de Colo Colo

Finalmente, al volante de 38 años se le consultó por su opinión respecto a si es necesario que Colo Colo busque un séptimo refuerzo en lo que queda del mercado de fichajes, pues esta semana el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se reunirá con el gerente deportivo Daniel Morón y el entrenador Fernando Ortiz para discutirlo.

“Yo creo que no. No me meto si en eso, confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy feliz por eso”, apuntó el ex Barcelona.

