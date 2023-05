Mientras el plantel Colo Colo sigue preparándose para llegar de la mejor forma posible al partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, la dirigencia de Blanco y Negro y Gustavo Quinteros comienzan a delinear lo que será el mercado de pases invernal.

Uno de los jugadores que llegó esta temporada a la institución alba fue Darío Lezcano, delantero que ha sufrido con las múltiples lesiones desde su arribo y no ha terminado de convencer del todo al estratega y a los hinchas, quienes partido a partido se abalanzan para criticar su desempeño.

El futuro de Lezcano estaría cada vez más lejos de Colo Colo | Foto: Photosport

Fue en el programa Redgol En La Clave que el panelista Edson Figueroa lanzó más detalles acerca de la situación del ariete paraguayo en el conjunto Popular.

“Sé que Gustavo Quinteros no tiene considerado y ya se lo habría dicho a Darío Lezcano, no lo tiene considerado para la temporada más allá que el jugador dice que si no hay una oferta o no le pagan va a seguir en Colo Colo”, aseveró el comunicador.

Hay que tener presente que el ex seleccionado guaraní llegó proveniente de Juárez México y tiene contrato hasta el 1 de febrero de 2023, por lo que desde Macul esperan una oferta o que el jugador rescinda contrato para salir en búsqueda de algún refuerzo extranjero.

En total, el delantero centro ha estado presente en tan solo ocho encuentros y ha convertido tres goles.