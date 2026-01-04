Colo Colo ya prepara lo que es su 2026, en donde los ‘Albos’ alistan lo que es la conformación de su plantel para esta temporada, en el que Fernando Ortiz quiere armar un competitivo equipo para sus desfíos en el ámbito nacional.

Dentro de su variada lista de jugadores, aparecía el portero Brayan Cortés, quien en el segundo semestre jugó en Peñarol de Uruguay y debía volver al ‘Cacique’ ya que los uruguayos no quisieron hacer uso de la opción de compra.

Para este 2026, se pensaba que Cortés podía volver a ver protagonismo en Colo Colo, pero ambas partes buscaron opciones para lograr un nuevo destino para el guardameta, en donde hoy fue oficializado

Cortés es nuevo portero de Argentinos Juniors

Cortés tiene nuevo club para el 2026 | Foto: Photosport

En esta jornada, Argentinos Juniors oficializó a Brayan Cortés como el nuevo portero del conjunto argentino para este 2026, club que disputará el torneo argentino y la Copa Libertadores.

“Brayan Cortés fue cedido a préstamo desde Colo Colo y firmó con el Semillero del Mundo hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Indio!”, señalaron.

De esta forma, Cortés tiene todo listo para poder seguir su carrera deportiva en este 2026, en la que espera poder estar a la altura de este importante desafío y consolidarse en el conjunto argentino para mantenerse en el exterior.

