Mientras Brayan Cortés se lleva todos los aplausos en el “Bicho”, la otra cara de la moneda la vive Leandro Fernández. El ex referente de Universidad de Chile llegó con cartel de figura a Buenos Aires, recomendado por el mismísimo Claudio Boghi, pero bajo el mando de Nicolás Diez ha tenido escaso protagonismo, despertando la inquietud de los hinchas azules que aún siguen sus pasos.

En conversación exclusiva con el periodista especializado en el mundo de Argentinos Juniors, Mariano Puppo, pudimos desmenuzar las razones futbolísticas que mantienen al delantero en el banco de suplentes.

Para el comunicador, el principal obstáculo de Fernández no es su nivel personal, sino el excelente funcionamiento del once que hoy tiene a Argentinos en la parte alta y es un equipo que básicamente se conoce de memoria.

“No está jugando porque primero el técnico tenía el equipo armado. Es una cuestión simplemente de fútbol: mientras el equipo titular se mantenga bien y los delanteros sigan rindiendo, no va a ser titular”, explica el cronista trasandino.

Leandro Fernández no está siendo protagonista en su nuevo equipo.

La “llave” está en la Copa Libertadores

Sin embargo, el panorama para el ex azul podría dar un giro radical en las próximas semanas. La clave reside en el plano internacional, donde Argentinos se juega la vida ante Barcelona de Guayaquil.

“El plantel no es tan largo”, advierte Puppo, lo que obligará a Nicolás Diez a rotar piezas. El factor grupos: “Seguramente tendrá más participación a partir del comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, si logra pasar la llave con Barcelona”.

“Seguramente tendrá más participación a partir del comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, si logra pasar la llave con Barcelona”. Calendario: Por ahora, al jugar solo el torneo local y no tener lesionados, el DT no ha visto la necesidad de desarmar el bloque ofensivo que viene ganando.

Paciencia para el Lea

En conclusión, el desembarco de Leandro Fernández en Argentina ha sido un ejercicio de paciencia. Con un Nicolás Diez que prioriza la continuidad del bloque, el delantero deberá esperar su oportunidad en la doble competencia para demostrar la jerarquía que lo hizo brillar en el fútbol chileno.