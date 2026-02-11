El delantero chileno Iván Morales tiene nuevo equipo en Argentina, siendo presentado en las últimas horas en Argentinos Juniors, luego de haber pasado las dos últimas temporadas en Sarmiento de Junín.

El Tanquecito ya luce la camiseta del equipo de La Paternal, club al que arribó como agente libre y firmó contrato hasta 2027, estirando así su estadía en el fútbol trasandino.

“Iván Morales es nuevo jugador de El Semillero Del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027 bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Tanque!”, publicaron en las redes sociales del ‘Bicho Colorado’.

El jugador de 26 años también se reencuentra con el arquero nacional Brayan Cortés, quien fue enviado a préstamo por Colo Colo con opción de compra.

Cabe recordar que ambos fueron compañeros en el Cacique entre 2018 y 2021, donde consiguieron tres títulos juntos.

Mira el VIDEO a continuación:

Consignar que Argentinos Juniors es dirigido por Nicolás Diez y compite en la Primera División de Argentina y en fase previa de la Copa Libertadores.

En síntesis