Caamaño sorprendido al ver el once de Colo Colo: “Le cambiaron los pasajeros y el piloto”

Colo Colo llega con varias ausencias a su partido ante Curicó Unido de este jueves a las 20:00. Brayan Cortés, Ramiro González, Matías de los Santos, Leonardo Gil, entre otros no serán estelares por diversos motivos, la mayoría por lesión.

Gustavo Quinteros formará con Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez; Bruno Gutiérrez, Esteban Pavez, César Fuentes, Agustín Bouzat, Carlos Palacios; Alexander Oroz y Damián Pizarro. Un once que cambia mucho de acuerdo a la planificación inicial del entrenador santafesino a inicio de temporada.

De hecho, el DT ya deslizó que estaban jugando con la “Proyección reforzada”. Cristian Caamaño se refirió a la situación que enfrenta el Cacique con la formación para recibir a los Torteros.

“¿Cuántos titulares que arrancaron el torneo hay en Colo Colo? Cuatro de once, así llega al termino de la primera rueda. A esta altura, Quinteros pensaba que iba a tener al equipo como avión, todavía no despega el avión, más encima le cambiaron los pasajeros, el piloto y no le están echando 93, sino que le están echando diesel, por lo petrolero”, manifestó el periodista en Radio Agricultura.

Caamaño también se refirió al vaso medio lleno que se mira en el Cacique de Quinteros, que -a pesar de todo- está tercero del torneo: “(Ariel) Holan dice lo mismo. Todos están tratando de acomodarse con la tabla”.

El periodista se refirió a los jugadores que tendrán la chance ante Curicó Unido: “Cerrando la primera rueda siete suplentes y algunos ni siquiera suplentes, suplente del suplente. Oroz, los dos Gutiérrez titulares”.