El pasado miércoles 5 de junio se cumplieron 33 años de la obtención de la Copa Libertadores 1991 por Colo Colo, un equipo que quedó en el recuerdo de todo el país, siendo el mayor triunfo de un club del fútbol chileno en el continente.

Los ex jugadores de aquel plantel histórico se reunieron en un almuerzo que les organizó el cuadro popular, al que asistió gran parte de aquel equipo, menos Ricardo Dabrowski que se encuentra fuera del país.

El Polaco conversó con BOLAVIP y se refirió a esta gran recepción que tuvieron sus compañeros.

“Uno no espera menos, porque fuimos un grupo que logró algo que era impensado hasta ese momento y con el tiempo se fue potenciando. Recibí tantos saludos de gente, increíble, de periodistas que en aquella época estaban empezando y te saludan. Pero no para hacerte una nota, te saludan porque te dicen se me vienen los recuerdos de esa vez”, comenzó diciendo.

Sobre este hito, Dabrowski recordó: “Generó algo que fue impensado en el pueblo, fue muy fuerte y nos fuimos dando cuenta a través del tiempo. Es una huella imposible borrarla. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes y parte de ese momento histórico. Pero es increíble que pasa el tiempo y se va potenciando todo eso”.

Ricardo Dabrowski exige un homenaje para Mirko Jozic

En la instancia, el ex goleador argentino también hizo un llamado para hacerle un merecido homenaje a Mirko Jozic, entrenador de aquel equipo del ’91, esto el próximo año en el centenario del club.

“Ojalá que el año que viene, en los 100 años, que sirvan también para festejar un nuevo aniversario y estar todos juntos. Lo de Mirko es así, gracias a Dios está sano, es un hombre que a su edad tiene 84 años y no hay nada mejor que homenajear en vida a la gente. Creo que él se merece el mejor de los homenajes por todo lo que dio y generó. Formó parte de un grupo excepcional”, expresó.

“Ojalá se pueda hacer eso y va a ser maravilloso por todo lo que implica para la gente de Colo Colo”, completó quien también fue director técnico del Cacique.

Ricardo Dabrowski fue jugador y entrenador de Colo Colo.

¿Cuándo es el centenario de Colo Colo?

En menos de un año el cuadro popular cumplirá su 100 años. Esto será el 19 de abril del 2025, momento en que se espera una gran celebración en el Estadio Monumental. Es más, ya se creó una comisión centenario para organizar un gran evento durante aquel mes.