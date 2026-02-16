Colo Colo venció agónicamente a Unión La Calera por 1-0 con gol de Maximiliano Romero en el cierre de la tercera fecha de la Liga de Primera. El Cacique llegó a su segunda victoria consecutiva quedándose con el triunfo sobre la hora.

Uno que no se quedó exento de críticas, fue Arturo Vidal, quien a pesar de su regular partido, fue duramente apuntado por un histórico jugador de los Albos.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el ex jugador que fue parte del cuerpo técnico campeón de Copa Libertadores con el Cacique en 1991, Eddio “Yeyo” Inostroza, lanzó una dura crítica al ex Bayern Múnich.

“Arturo anda súper mal y es poco aporte para el equipo. Está sobrepasando su nivel de gran jugador, que ya fue”, declaró Yeyo, sobre el límite de Vidal con el técnico Fernando Ortiz.

No es un misterio la extraña relación entre el “King” y su entrenador, ya que tras semanas de incertidumbre sobre un supuesto camarín roto, ambos salieron abrazándose tras el gol agónico, pero no logran convencer con realismo.

Yeyo Inostroza lanza dura crítica a Arturo Vidal

“(Vidal) Ya vio que el ritmo fue totalmente diferente con la incrustación de todos los muchachos jóvenes. Si no hay una solución con la gente que se trajo, los jóvenes están respondiendo abiertamente”, cerró Inostroza, lanzando un palo hacia Vidal y destacando el rol de los juveniles.

¿Qué viene para Colo Colo?

El Cacique deberá preparase para viajar a Rancagua y enfrentar a O’Higgins en el Estadio El Teniente el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas. Encuentro válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

