Colo Colo vuelve a la cancha esta noche en el Estadio Monumental, recinto en donde recibirá la visita de Cobreloa en un duelo válido por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2024 donde ambas escuadras necesitan los tres puntos.

En el Cacique quieren sacarle máximo provecho al tropiezo de Universidad de Chile ante Coquimbo y, de esa manera, acercarse un poco más a los puestos de avanzada en la división de honor del fútbol nacional.

Al frente estará un viejo conocido que, por Primera División, no enfrentaban desde un lejano 2015: Cobreloa. El cuadro loíno hace su reestreno este año en la máxima categoría del fútbol chileno y hoy quiere aguarle la fiesta al Cacique ante sus hinchas.

El Cacique juega hoy ante Cobreloa. | Foto: Photosport

En esa línea, el campeón de la Recopa con el Cacique, Gustavo de Luca, le pide al plantel sacarle provecho al empate de la U en el día de ayer: “Es la oportunidad para que se empareje un poco el campeonato. Le vendría muy bien ganar a Colo Colo”, dijo a Bolavip Chile.

“Es una oportunidad para acercarse, porque si no la aprovecha ante Cobreloa… no puede dejar el campeonato de lado porque la Copa Libertadores no se han hecho buenas campañas últimamente y de ahora en adelante sacar puntos va ser muy difícil”, complementó.

Lo cierto es que hoy los albos enfrentan a los loínos y, en caso de ganar, sumarán 13 unidades y quedarán a 7 puntos de la U que marcha solitaria en la punta del Campeonato Nacional 2024.

Colo Colo no tiene descanso en el torneo

Los albos no tendrán descanso y este sábado 20 de abril enfrentarán nada más ni nada menos que a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.