Colo Colo tiene un remezón de proporciones en el mercado de fichajes. Sin embargo, no por un refuerzo bombástico, tal como anhelarían sus hinchas y dirigentes. ¿Qué pasó?

Advierten que una figura del plantel profesional entró en rebeldía y no está dispuesta a entrenar ante su frustrada salida. Ese es el caso de Alan Saldivia: tomó una importante decisión.

Según detalló Radio ADN, el zaguero uruguayo se ausentará de los entrenamientos tras no ser vendido a Vasco da Gama. La directiva alba rechazó la propuesta proveniente desde Brasil.

“Por este motivo, Alan Saldivia optaría por entrar rebeldía y no presentarse mañana lunes a la pretemporada en el Estadio Monumental“, comenzó señalando el medio.

Luego, agregó sobre lo ocurrido con el futbolista charrúa: “Un caso similar al de Maximiliano Falcón, quien se ausentó de los trabajos de Colo Colo a inicios del 2025 para presionar su salida al Inter Miami”.

Aseguran que Alan Saldivia entró en rebeldía en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Colo Colo rechaza la oferta por Alan Saldivia

En dicha línea, la información describió la propuesta del conjunto extranjero por el jugador albo. Según se consignó, Aníbal Mosa fue el principal detractor al negocio.

“El cuadro de Río de Janeiro realizó una segunda propuesta de alrededor de 1,1 millones por el 50% del pase“, cerró la publicación. Una teleserie que puede generar estragos en Macul.

