En Colo Colo esperan por la oferta que debería llegar en las próximas horas por una de sus figuras, quien está en vitrina y esperan poder venderlo para hacer caja en este mercado de fichajes.

Se trata del defensa Alan Saldivia, quien podría ser la primera venta del Cacique en esta ventana, pues hay un claro interesado en sus servicios que nuevamente viene a la carga.

Este es el Vasco Da Gama de Brasil, equipo que lo tiene en la mira desde mercados anteriores, a petición del entrenador Fernando Diniz.

El técnico brasileño quedó maravillado con el zaguero uruguayo cuando lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores 2024.

Según la información que dio a conocer este lunes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, Vasco Da Gama hará llegar la oferta mañana (martes), justo cuando se reunirá el directorio de Blanco y Negro.

Cabe recordar que Saldivia tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre del 2026, con una cláusula de salida que bordearía los 2,5 millones de dólares.

El zaguero de 23 años también ha sido ofrecido en el fútbol mexicano y la MLS, incluso en la ventana anterior estuvo muy cerca del Houston Dynamo.

El Gigante de la Colina viene de perder la final de la Copa de Brasil ante Corinthians. En el Brasileirao acabó decimocuarto y clasificó último a Copa Sudamericana.

El elenco de Río de Janeiro podría ser rival de Universidad de Chile en fase de grupos del torneo internacional.

Alan Saldivia podría partir al fútbol brasileño. (Foto: Marcelo Hernández/Getty Images)

En síntesis