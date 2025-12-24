Colo Colo se encuentra en pleno armado del plantel para la temporada 2026, donde el Cacique no tendrá participación internacional y tendrá que conformarse con disputar la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante Copa de la Liga.

Uno de los jugadores que está considerado dentro del plantel, por el momento, es Alan Saldivia. Eso sí, el panorama podría cambiar de manera drástica según reportó el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado en el programa De Puntete.

Ahí, ‘Tomate’ hizo una revelación: “La información que yo tengo es que es Vasco de Gama. No es primera vez que aparece en el horizonte de Alan Saldivia y Aníbal Mosa dijo que no ha llegado nada por el jugador”, dijo.

Alan Saldivia podría decir adiós a Colo Colo. | Foto: Photosport

El reportero asegura que es cosa de minutos para que el cuadro brasileño muestre un interés formal por el uruguayo: “Pero lo que yo tengo es que, en las próximas horas, seguramente esta semana, va llegar una oferta por Alan Saldivia”.

“Esta oferta será cercana a US$ 1.4 millones por el 70% del pase del jugador. Serían tres años de contrato. Vamos a ver si se materializa en las próximas horas”, complementó sobre las condiciones de la posible transferencia.

¿Se queda o se va? De momento, Fernando Ortiz tiene considerado en el plantel a Alan Saldivia, pero lo cierto es que el defensor central charrúa lleva harto tiempo buscando una salida al extranjero.

En síntesis

Vasco de Gama enviaría una oferta por el defensor uruguayo Alan Saldivia esta semana.

La propuesta económica sería de US$ 1.4 millones por el 70% del pase.