El año 2025 está a horas de decir adiós y dentro de este, varios momentos futbolísticos fueron los que hicieron noticia, especialmente en el fútbol chileno con todo lo bueno y lo malo.

Dentro de esto último, sin duda que están las polémicas que se han vinculado a los equipos de nuestro país con sus actuaciones a nivel nacional e internacional, los que han dejado varios momentos que han causado tremendos problemas.

Acá en Bolavip Chile te hacemos un especial de las cinco grandes polémicas que han estado vinculadas al fútbol nacional, las que hasta día de hoy siguen en la mente de varios fanáticos

1. Las polémicas del Superclásico entre la U y Colo Colo en el Nacional

El duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional dejó solo polémicas tras lo que fue el triunfo de la U por 2-1, en la que los tres goles del partido fueron penales que sancionó Piero Maza, el que más de uno generó polémica. Además, de lo que fueron las expulsiones de Marcelo Díaz y Esteban Pavez.

La polémica el Superclásico en el Nacional | Foto: Photosport

2. La amarilla polémica de Alan Saldivia ante O’Higgins de Rancagua

Otra de las polémicas que se vivió en el fútbol chileno fue la fuerte patada en la cara del defensor de Colo Colo, Alan Saldivia contra el delantero de O’Higgins de Rancagua, Rodrigo Godoy, en la que Nicolás Gamboa ni el VAR consideraron que fuera una jugada expulsión, decisión que fue criticada por la Comisión de Árbitros de la ANFP y asumió su culpa a este mal cobro.

3. El gol que Gastón Phillipe no vio entre La Calera y La Serena:

Una de las grandes polémicas en este 2025 fue el gol/anulado a Deportes La Serena ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en donde el jugador Bryan Mendoza había anotado un claro gol para los ‘Papayeros’, pero el juez Gastón Philippe cobró de forma errónea tiro de esquina, acción que fue analizada por el VAR, quien le señaló al juez que el balón había ingresado y debía convalidar el gol, generando una insólita situación que dio la vuelta al mundo.

4. La no tarjeta roja de Javier Correa ante la U en el Monumental

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental dejó una nueva gran polémica y todo esto tras lo que fue una agresión de Javier Correa a Matías Zaldivia, quien en frente del juez de línea le propinó un codazo, acción que para el árbitro Cristián Garay y el VAR, solo fue tarjeta amarilla, siendo esta la gran polémica del triunfo de los ‘Albos’.

5. El saqueo de Alexis Herrera a la U ante Lanús en la Copa Sudamericana

La última gran polémica de este 2025 sin duda fue el tremendo saqueo del árbitro venezolano, Alexis Herrera a la Universidad de Chile en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El juez no expulsó a Agustín Cardozo tras un fuerte planchazo en la rodilla de Javier Altamirano a inicio de partido, además cobró un polémico offside en el gol anulado a la U y la guinda de la torta, fue el gol que le concedió a Lanús tras una clara mano previa de Eduardo Salvio en el inicio de la jugada.