Colo Colo empieza a planificarse con todo para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan dejar atrás lo que fue un 2025 para el olvido tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz, buscan cómo formar un competitivo plantel para el próximo año, en donde en estos días analizan las opciones de jugadores que pueden llegar como también pueden partir del club.

Sobre esta última arista, el jugador Alan Saldivia es uno de los jugadores que aún no define qué será en su futuro, es el que no sabe si se mantendrá en el club o podría cambiar de aires en este mercado.

En Colo Colo no han estado muy conformes por lo que ha sido el rendimiento del jugador uruguayo y por esto, estarían abiertos a escuchar ofertas por el defensor, en donde tendría a un gran interesado.

Peñarol sueña con Saldivia

Desde hace un buen tiempo, Peñarol de Uruguay ha mostrado su interés de poder contar con el zaguero uruguayo para la temporada 2026 y en este mercado, podría concretarse este fichaje.

En las últimas horas, el periodista Nicolás Pirri informó en su cuenta de ‘X’ de que Peñarol perdió la gran chance de fichar a uno de sus anhelos en la zaga, Lucas Monzón y ahora, el nombre que quedaría como opción en dicho puesto sería el jugador de Colo Colo.

“Caída la llegada de Monzón qué era la prioridad, hoy el único zaguero qué está arriba de la mesa es Alan Saldivia”, declaró.

Ante este escenario, las próximas horas podrían ser muy importantes para Alan Saldivia, quien en más de una oportunidad ha manifestado indirectamente su interés de poder vestir la camiseta de Peñarol, el club de sus amores.

En Colo Colo esperan por lo que puede ser una posible negociación por la situación de Alan Saldivia, en la que esperan que puedan prontamente tener una respuesta concreta sobre si el uruguayo se mantendrá o partirá del club.