El lateral chileno Mauricio Isla fue presentado como nuevo flamante refuerzo de Colo Colo y rápidamente se puso a disposición del entrenador argentino Jorge Almirón.

El Huaso llega al Cacique para pelear el título del Campeonato Nacional 2024, seguir soñando con avanzar en la Copa Libertadores y luchar por el trofeo de la nueva edición de la Copa Chile.

Cabe consignar que el debut del experimentado jugador se podría dar en el Superclásico ante Universidad de Chile, luego de la suspensión del encuentro contra Huachipato por el sistema frontal que azotó la zona centro-sur del país.

Mauricio Isla y Cristian Riquelme posando con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Javier SalvoPhotosport

CARLOS CASZELY LE PONE SUS FICHAS A MAURICIO ISLA EN COLO COLO

Si hay una voz autorizada para hablar del conjunto Popular es Carlos Humberto Caszely, histórico ex futbolista, que en conversación con Al Aire Libre aplaudió la llegada del Bicampeón de América.

“Por lo que ha sido el año del equipo, le viene muy bien. Creo que el Huaso le puede aportar mucho. Voy a pensar un poco como Almirón, porque al poner a Isla puede poner a la izquierda también al Torta Opazo, como ya lo usaron otros entrenadores”, aseveró el Rey del Metro Cuadrado.

Agregando que “así esto puede servir hasta a los dirigentes. Por qué digo esto, porque Wiemberg, que anda bien, tiene una pelea entre Calera y Valdivia por su pase, y si no se resuelve ya tendrían en parte la solución, y evitar meterse en un conflicto”

“Isla viene de un campeonato altamente competitivo, viene de jugar en Independiente, no viene de ser reserva. Él viene jugando, va a servir, no para ganar la Libertadores, porque no hay equipo para ganarla, pero sí para pasar esta ronda”, sentenció el ex seleccionado chileno.

¿Cuándo cierra el libro de pases?

El libro de pases de Primera División cierra el jueves 8 de agosto a las 23:59 horas, un día hábil antes del inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional (jornada 19).