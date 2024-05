El mediocampista creativo Carlos Palacios la rompió toda con la camiseta de Colo Colo en el año 2023, siendo considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol chileno en dicha temporada.

Sus grandes actuaciones le valieron para que varios clubes del extranjero pusieran sus ojos en él, incluido Boca Juniors, equipo que hizo todos los esfuerzos hasta el último minuto para convencerlo de poder jugar en la mítica Bombonera.

Sin embargo, el talentoso volante decidió quedarse en el Cacique, pese a los llamados de Juan Román Riquelme, ídolo del club trasandino y actual presidente de los Xeneixes.

El nivel de Carlos Palacios en Colo Colo llamó la atención de Juan Román Riquelme | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

CARLOS PALACIOS REVELA LAS CONVERSACIONES CON JUAN ROMÁN RIQUELME

Este viernes, el futbolista de 23 años dialogó con el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, donde se sinceró sobre las particulares conversaciones que tuvo con uno de sus ídolos.

“Fue difícil, fue un momento que yo personalmente no me lo esperaba tampoco en ningún momento. Cuando todo empezó a conversarse y a fluir todo para mí era sorpresivo y a la vez raro porque me tocaba hablar con una persona que admiraba desde chico y que me conversara fue raro”, apuntó el ex Inter de Porto Alegre.

“Él (Juan Román Riquelme) fue directo conmigo, desde la primera vez que conversamos me dijo cuál era la intención de él y del club y fue muy directo la verdad. Me decía lo que era Boca, lo que era el Mundo Boca y ahí fuimos conversando y después no se dio y quedó ahí”, sentenció Palacios.

LOS NÚMEROS DE CARLOS PALACIOS EN COLO COLO

Desde su arribo a Colo Colo, Carlos Palacios ha disputado 49 partidos oficiales, en los que ha convertido 17 goles y ha dado 7 asistencias.