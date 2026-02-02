Colo Colo sigue bajo la lupa tras su mal inicio en la Liga de Primera 2026, donde los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron por 3 a 1 ante un ordenado Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Varios errores defensivos y el rendimiento de algunos futbolistas generaron preocupación entre los hinchas, siendo uno de los casos más comentados Matías Fernández, quien llegó esta temporada al Cacique proveniente de Independiente del Valle de Ecuador.

Si bien Fernández compite con Jeyson Rojas por el puesto de lateral derecho, su capacidad para proyectarse y generar opciones por la banda durante los ataques llamó la atención de Ortiz en la pretemporada alba, lo que le permitió quedarse con la titularidad.

Para muchos hinchas albos, Fernández no aprobó en su debut oficial en Colo Colo | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Matías Fernández recibe duras críticas de Cristián Caamaño

En el programa Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño no se guardó nada al analizar el desempeño del ex Santiago Wanderers ante los Tomateros.

“Matías Fernández cerró en triciclo. Fernández puede ser un buen volante, pero para ser lateral tenés que defender primero. Si no, cada vez que te van a atacar… Ortiz no puede aceptar todo lo que le traigan. Si te traen un volante para ser lateral derecho, tiene que ser primero un gran defensor, porque si vas a jugar con 40 metros a la espalda, tiene que tener un buen cierre”, lanzó el comunicador.

Caamaño también cuestionó la falta de concentración de Fernández en situaciones defensivas claves. “Él no tiene 20 años, tiene 30 años. Ha jugado todo tipo de instancias con Independiente del Valle durante 4 años, no podí quedarte dormido. Una cosa es que no la pida permanentemente por el costado derecho, otra cosa es que no estoy cerrando. Pasó Popín Castro, compadre (…) Vean el tercer gol. A un lateral de Colo Colo que debes ser mitad para arriba, debés llegar a ese cruce, no podís verlo pasar”, añadió.

Finalmente, el panelista radial hizo hincapié en la responsabilidad individual de Fernández en uno de los goles encajados. “Primero habilitas tú porque te quedaste dormido para habilitar a Meneses, y después cuando ves pasar a Popín Castro corres para hacer el amague y salir en la foto”, cerró.

En síntesis…

Tras la derrota de Colo Colo ante Deportes Limache, Cristián Caamaño apuntó directamente a Matías Fernández, cuestionando su desempeño como lateral derecho.