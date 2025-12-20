Mientras que en Colo Colo se están preocupando de armar el plantel para la temporada 2026, donde ya tienen confirmado a su primer refuerzo, en paralelo se están revisando los últimos detalles del primer torneo en que participará el Cacique durante el verano.

Se trata de la Serie Río de La Plata, torneo de carácter amistoso que se realiza en Uruguay y en el que los albos dirán presente por tercer año consecutivo.

En las últimas horas, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa filtró el que sería el calendario del cuadro popular, que será el único acercamiento que tengan los dirigidos por Fernando Ortiz con la competencia internacional, la próxima temporada.

Cabe recordar que el Eterno Campeón no pudo clasificar a Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, por lo que solo competirá en el ámbito local: Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile.

Colo Colo volverá a disputar la Serie Río de La Plata. (Foto: FocoUy/Photosport)

Según la información del reportero de la emisora antes mencionada, Colo Colo disputará tres partidos amistosos en la Serie Río de La Plata y enfrentaría a Olimpia, Peñarol y un tercer duelo contra un equipo por definir, donde las opciones son Independiente de Avellenda, Vélez Sarsfield o Liverpool de Montevideo.

Mientras que los días de estos compromisos serían el jueves 15 de enero, el domingo 18 de enero y el miércoles 21 de enero.

Cabe recordar que el Popular iniciará su pretemporada el sábado 3 de enero y los trabajos los realizarán en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque. Luego, se desplazarán hasta Montevideo el miércoles 14 de aquel mes.

En síntesis