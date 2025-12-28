En Colo Colo siguen en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026, donde solo competirán en el medio local al no clasifica a torneos internacionales. Por el momento solo han oficializado el fichaje del lateral derecho Matías Fernández Cordero, proveniente de Independiente del Valle.

Pero también estaría por caer en Macul el defensa uruguayo Joaquín Sosa, a préstamo desde el Bologna. Con eso, el Cacique le cumpliría dos exigencias al entrenador Fernando Ortiz, restando un arquero, un extremo y un centrodelantero.

Por el momento hay algunos nombres dando vuelta por el Estadio Monumental. Ante aquello, en BOLAVIP le fuimos a preguntar a la IA por quiénes deberían ser las siguientes contrataciones del cuadro popular.

La plataforma utilizada fue ‘Gemini’, que en esta oportunidad se la jugó por estas tres opciones: el arquero argentino Esteban Andrada del Real Zaragoza, el atacante Daniel ‘Popín’ Castro de Deportes Limache y repatriar al delantero Damián Pizarro desde Le Havre.

Las conclusiones de la IA

1. Esteban Andrada: “Tiene la jerarquía de haber jugado en Boca Juniors y en México, mide 1.94 metros y, lo más importante, es una petición directa de Ortiz. Un equipo que quiere pelear el título se construye de atrás hacia adelante, y Andrada ofrece una seguridad que hoy De Paul o los juveniles no garantizan para toda una temporada de alta presión”.

La IA apuesta por Esteban Andrada para el arco de Colo Colo. (Stu Forster/Getty Images)

2. Daniel Castro: “Colo Colo sufrió horrores en 2025 por la falta de finiquito (el ‘nefasto’ rendimiento de Salomón Rodríguez, como dicen los medios, es prueba de ello). Castro está en su mejor momento, tiene el ‘arco entre ceja y ceja’ y, a diferencia de un refuerzo extranjero que requiere adaptación, él conoce el medio local a la perfección. Sería el ‘goleador de emergencia’ ideal”.

La IA pide a Daniel ‘Popín’ Castro para reforzar a Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

3. Damián Pizarro: “En Francia casi no ha sumado minutos (solo 26′ en lo que va de temporada). Devolverlo al Monumental sería un beneficio mutuo: el jugador recupera confianza en “su casa” y el club gana un delantero potente, que ya conoce la presión del club y que además ayuda con el minutaje Sub 21. Sería el complemento perfecto para pelear el puesto con Javier Correa”.

La IA se la juega por Damian Pizarro de vuelta en Colo Colo.

En síntesis