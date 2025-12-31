Es momento de balances de fin de año y en Colo Colo por supuesto que no quedaron nada conformes con lo realizado este 2025, donde tuvieron un centenario para el olvido, sin poder cumplir ninguno de los objetivos.

Sin duda que uno de los más rescatables del equipo fue el delantero argentino Javier Correa, quien se las arregló para marcar 17 goles, aunque dejó un sabor bastante amargo, pues falló muchas de las ocasiones que se creó.

Ante aquello, una vez más ha aparecido la comparación con el ex goleador albo Juan Martín Lucero, quien en 2022 tuvo una temporada debut brillante con el Cacique, donde convirtió 24 goles, cuota que nadie ha podido alcanzar desde entonces.

El Gato, que acaba de descender con Fortaleza en Brasil y ahora suena para reforzar a Universidad de Chile, arribó a Colo Colo justo para el Año Nuevo de aquel 2022, tras imponerse al mismísimo Correa en la elección que tuvo que hacer la dirigencia de Blanco y Negro.

Así lo reveló el destacado periodista Rodrigo Hernández, en el programa Los Tenores de Radio ADN, dando a conocer lo que sucedió exactamente hace cuatro años.

“En algún minuto, cuando finalmente Colo Colo se inclina por Lucero, no trascendió mucho en esa oportunidad, pero otro de los nombres era Correa. Y esa disputa, entrecomilla, en la oficina técnica de Colo Colo, estuvo muy reñida y finalmente se inclinan a favor de Lucero por el promedio de gol. Porque había una buena evaluación futbolística de Correa, pero pierde porque tenía menos nivel de conversión que el Gato Lucero. Cosa que fue real”, indicó el comunicador.

Respecto a Correa, el director de ADN Deportes insistió que “él no es un pepero, pepero. Pero es un jugador que participa, comprende bien el juego, interviene bien, hace jugar al equipo y a sus compañeros”.

“Entonces, finalmente, compraste al jugador que tú sabías ibas a traer”, agregó Hernández en el panel.

Finalmente, puso al cordobés como el mejor extranjero del cuadro popular en este 2025, muy por encima de quien se creía que la iba a romper, Claudio Aquino.

“Ahora, tú me preguntas a mí, de los extranjeros de Colo Colo, y muy por encima de Aquino, yo creo que Correa fue el que más rindió”, cerró.

Cabe recordar que Javier Correa llegó a Colo Colo a mediados de 2024, siendo campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa en aquel año. Tiene contrato vigente hasta 2027.

Javier Correa fue el goleador de Colo Colo este 2025. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis