En Colo Colo ya dejan atrás una temporada para el olvido, en un decepcionante año del centenario, en que el equipo no estuvo a la altura y terminó sin poder cumplir ninguno de los objetivos. Tampoco pudieron sumar títulos.

Ante aquello, en BOLAVIP apuntamos a quién fue el jugador que más decepcionó este 2025 en el Cacique, donde hay varios nombres que quedaron al debe o lejos de los que se esperaba de ellos, como Claudio Aquino, Sebastián Vegas, Arturo Vidal, entre otros.

Pero por lejos, quien se queda con el ‘Premio Limón’ es el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue uno de los cinco refuerzos que trajo Colo Colo a inicios de temporada, proveniente de Godoy Cruz de Argentina.

El charrúa de 25 años era una apuesta a petición del entrenador Jorge Almirón, luego de haber destacado con el Tomba en la temporada 2024, donde había anotado ocho goles en 35 partidos.

Si bien sus números no eran la gran cosa, más llamó la atención lo que pagó Blanco y Negro por el 50% de su pase: 1,2 millones de dólares. Es más, Rodríguez fue el fichaje más caro del centenario albo.

Pero en Macul nunca se pudo adaptar, convirtiendo solo tres goles y ni siquiera pudo dar asistencias, en 26 partidos disputados. Solo sumó un 22% de los minutos y su participación en las anotaciones del equipo fue del 2%, según los datos de Transfermarkt.

Sus primeras conquistas fueron entre enero y febrero por la fase de grupos de Copa Chile. Luego tuvo una sequía de más de nueve meses, hasta que Marcos Bolados le regaló un gol en la línea ante Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

¿Seguirá en Colo Colo para el 2026?

Tras el rotundo fracaso que significó el formado en Rentistas, la dirigencia de Colo Colo junto a su representante, Edy Mastrángelo, acordaron buscarle una salida a préstamo para el 2026, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta.

Como si fuera poco, el espigado centrodelantero firmó contrato por tres años con el cuadro popular, hasta 2027.

Salomón Rodríguez fue el jugador más decepcionante de Colo Colo en 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

