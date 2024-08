Maximiliano Falcón se transformó en el héroe de la noche tras su anotación ante Junior de Barranquilla, la cual le terminó dando a Colo Colo el triunfo y el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Pero, el defensor central uruguayo no la tuvo para nada fácil, puesto que en el minuto 49 completó un error que le pudo costar caro al equipo que dirige Jorge Almirón: Falcón erró un pase a Cortés que Didier Moreno interceptó y le cedió a Bacca, pero este no estuvo fino a la hora de concretar la jugada.

Sin embargo, Falcón no se rindió y esto traería su recompensa al minuto 73. El zaguero central cazó un rebote tras un cabezazo de Guillermo Paiva y anotó un gol que le dio la clasificación al Cacique y que le permite meterse entre los ocho mejores equipos de América.

Falcón anotó uno de los goles del Cacique ante Junior | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

CLAUDIO BORGHI Y EL GRAN PARTIDO DE MAXIMILIANO FALCÓN

Claudio Bichi Borghi, ex DT del Cacique y actual panelista de Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, quedó gratamente sorprendido por la actitud del “Peluca” en el partido ante los Tiburones.

“Tiene una capacidad de recuperarse. No es un jugador que a mí técnicamente me guste, él hace su pega, marca, pero esa pelota que él pierde ya estaba listo para barrerse. Voy a usar un modismo chileno: “La cago pero estoy”, aseveró.

En la misma línea, el ex adiestrador de La Roja enfatizó que “después va y te hace el gol. No es un jugador que la embarra y después no participa más, este hue… sigue y te gana el partido. Se acabó la crítica, se acabó el sofocón y se acabó todo. En esos jugadores hay que confiar”.

“Él hace su pega. Su trabajo no es salir jugando, no es un pase entre línea y solo tiene que quitar y entregar y eso lo hace muy bien”, concluyó.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Libertadores?

La ida de los cuartos de final de Copa Libertadores de América se disputará en el Estadio Monumental la semana de fiestas patrias, mientras que la revancha será una semana después