La partida de Brayan Cortés a México es prácticamente un hecho. A falta de oficialización, el portero dejó Colo Colo para firmar contrato con el León, lo que generó la reacción de Claudio Borghi.

El referente albo se refirió a la inminente salida del portero rumbo al fútbol azteca en los micrófonos de TNT Sports y expresó su parecer. ¿Estaba para desembarcar en Europa?

Para él, no. La razón es simple: su físico lo comprometió. A sus 29 años, tendrá su primera oportunidad en el extranjero, aunque lejos del Viejo Continente. Todo indica que hará su vida en Guanajuato.

“Yo creo que no es lo mejor, hubiese optado por Vélez Sarsfield, que era otra posibilidad. Pero los jugadores tienen un deseo deportivo y otro económico”, comenzó señalando.

En dicha línea, el actual comentarista deportivo continuó indicando: “Evidentemente, un contrato por cuatro años a la edad que tiene Brayan es un contrato interesante”.

Tras ello, se refirió a una pregunta que se deben hacer muchos hinchas de Colo Colo. ¿Por qué nunca logró dar el salto a la élite del fútbol? Europa parece una utopía para el seleccionado chileno.

“No me voy a meter en las cifras, porque no me corresponde, pero creo que es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba. Esperemos que en México le vaya bien”, cerró Bichi Borghi. ¿Cuánto mide el arquero? 1,85 metros.

Brayan Cortés se despidió de Colo Colo

Cabe destacar que el iquiqueño le dijo adiós a los albos a través de sus redes sociales. Agradeció el apoyo y explicó su partida desde el Estadio Monumental tras no renovar su contrato.

“El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar”, lanzó.