Aníbal Mosa planteó la posibilidad de formar una comisión asesora en Colo Colo. Entre los nombres que propone el puertomontino en Blanco y Negro aparecen tres ídolos: Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes.

El 7 del Pueblo reveló que Mosa no busca desplazar a Daniel Morón de la gerencia deportiva, sino entregarle más respaldo con la presencia de otros actores. Barti también mostró su deseo de volver y ser presidente de Colo Colo.

Claudio Borghi opinó sobre la opción de Marcelo Barticciotto en la presidencia de los albos. “Lo que pasa es que puede ser presidente, pero no dueño. No sé si Marcelo tiene la capacidad de ser accionista en gran escala de Colo Colo”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

“Ahora, si es un presidente que es elegido solamente como una cara visible, no sería bueno para Marcelo ni para Colo Colo”, agrega el DT tetracampeón con el Cacique.

En ese aspecto se refirió a la presencia de referentes de la institución asesorando:. “Ahora, nombraste tres de los más grandes ídolos de Colo Colo. O sea, sería muy bueno que estuviesen, pero con las atribuciones necesarias como para hacer cosas independientes a lo que piense el dueño del club”.

Marcelo Barticciotto expresa su deseo de regresar a Colo Colo (Foto: Marcelobarti, Instagram)

La principal preocupación de Borghi pasa porque los ídolos tengan poder de decisión en caso de trabajar en el Cacique. “El problema no son los nombres, sino que es lo qué van a hacer. O sea, si tienen libertades, si tienen formas de poder trabajar, de imponer ideas, de imponer proyectos. Si es una sumatoria de nombres, no me interesaría que se sumarán ellos. Ahora, si es en pos de presentar proyectos interesantes para que el club crezca, me parece maravilloso”.